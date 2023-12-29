ПОЛИТИКА
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Ризвана Хамид: Этика в СМИ не работает, когда дело касается палестинцев
Западные СМИ разрешают пропалестинским представителям высказаться только в том случае, если они осудят события 7 октября. В то время как от произраильских спикеров осудить массовое убийство палестинцев не требуется. Об этом рассказала Ризвана Хамид, директор Центра мониторинга СМИ (CfMM) при Мусульманском совете Великобритании. #trtнарусском #палестина #сми #израиль #западныесми #свободаслова #спикеры #палестинцы #двойныестандарты #великобритания #trtrussian
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29 декабря 2023 г.
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