Ризвана Хамид: Этика в СМИ не работает, когда дело касается палестинцев

Западные СМИ разрешают пропалестинским представителям высказаться только в том случае, если они осудят события 7 октября. В то время как от произраильских спикеров осудить массовое убийство палестинцев не требуется. Об этом рассказала Ризвана Хамид, директор Центра мониторинга СМИ (CfMM) при Мусульманском совете Великобритании. #trtнарусском #палестина #сми #израиль #западныесми #свободаслова #спикеры #палестинцы #двойныестандарты #великобритания #trtrussian