Причиной нынешнего обострения отношений между Францией и Азербайджаном стала «абсолютно несправедливая, предвзятая проармянская позиция», занятая Парижем. Об этом, как пишет государственное агентство АЗЕРТАДЖ, Эльчин Амирбеков заявил в интервью газете Le Monde.

Попытки французских властей вмешиваться в отношения между Арменией и Азербайджаном являются «вредительскими», заявил он. «Поставки Парижем смертоносного вооружения Еревану дестабилизируют и подрывают безопасность в регионе Южного Кавказа, толкая его к новым военным конфликтам, бессмысленной гонке вооружений и искусственно отдаляя перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном», — приводит агентство слова Амирбекова.

Очевидно, что Франция никак не может переварить победу Азербайджана, восстановившего историческую справедливость и положившего конец тридцатилетней незаконной армянской оккупации Карабаха и других своих регионов, заключил Амирбеков.

Напомним, ранее двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены персонами нон грата, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Ситуацию прокомментировал замминистра иностранных дел страны Джейхун Байрамов. По его словам, азербайджанские спецслужбы располагали неоспоримыми доказательствами правонарушений французских дипломатов.

«Против этих людей у азербайджанских спецслужб имеются факты и доказательства, подтверждающие их виновность. Баку призвал французскую сторону к расследованию по данному факту. Для того чтобы начать это расследование, требовалось согласие Парижа. Если французское правительство было уверено в невиновности своих сотрудников, оно должно было не игнорировать наш призыв. В качестве ответной меры, без каких-либо конкретных доказательств два наших дипломата были объявлены нежелательными лицами во Франции», — заявил министр.