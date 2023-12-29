Болгария и Румыния заявили, что близки к соглашению с Австрией, которое позволит им стать частью единой визовой зоны Евросоюза На первом этапе будут сняты ограничения на воздушные и морские перевозки. Предварительная дата вступления обеих стран в единое визовое пространство ЕС — конец марта.

Упрощение контроля на воздушных перевозках будет означать, что пассажирам, прибывающим в аэропорты шенгенской зоны, не придется проходить паспортный контроль.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил 28 декабря, что обе балканские страны, присоединившиеся к ЕС 16 лет назад, достигли «принципиального соглашения» с Австрией. Вена на протяжении последних лет была последней страной ЕС, блокирующей вступление Софии и Бухареста в шенгенскую зону.

Денков заявил, что первый этап проложит путь к полноправному членству двух стран в зоне. МВД Австрии заявило, что переговоры об облегчении доступа по воздуху продолжаются, для въезда в ЕС по суше с территории Болгарии и Румынии по-прежнему нужна будет виза.

Отказ в доступе в шенгенскую зону ЕС на протяжении многих лет был источником разочарования для Болгарии и Румынии. Страны Евросоюза выражали недовольство способностью стран бороться с коррупцией и организованной преступностью.

Ранее в этом месяце Нидерланды сняли свое вето против Болгарии. Последней страной, выступающей против принятия двух новых членов в Шенген выступала Австрия.

Отмена контроля на суше облегчит коммерческое транспортное движение через Болгарию и Румынию и упростит доставку грузов в Евросоюз из Турции.