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Венесуэла начинает учения в ответ на прибытие британского корабля к Гайане
В учениях в восточной части Карибского бассейна примут участие более 5,6 тыс. венесуэльских солдат
Венесуэла начинает учения в ответ на прибытие британского корабля к Гайане
фото АА / Photo: AA
29 декабря 2023 г.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал начать военные учения на границе с Гайаной в ответ на прибытие корабля британских ВМС HMS Trent к гайанским берегам. В учениях примут участие более 5,6 тыс. венесуэльских военнослужащих.

«Я приказал активизировать совместные действия оборонительного характера вооруженных сил Венесуэлы в восточной части Карибского бассейна, вдоль побережья Атлантического океана... в ответ на провокации и угрозы со стороны Соединенного Королевства миру и суверенитету нашей страны», — заявил Мадуро.

Президент назвал прибытие британского корабля «неприемлемой угрозой» для Каракаса.

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум о включении западной части соседней Гайаны — богатого нефтеносного района Эссекибо в состав Венесуэлы. Позднее Мадуро подписал приказ о присоединении региона в качестве 24-го штата страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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