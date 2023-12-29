Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал начать военные учения на границе с Гайаной в ответ на прибытие корабля британских ВМС HMS Trent к гайанским берегам. В учениях примут участие более 5,6 тыс. венесуэльских военнослужащих.

«Я приказал активизировать совместные действия оборонительного характера вооруженных сил Венесуэлы в восточной части Карибского бассейна, вдоль побережья Атлантического океана... в ответ на провокации и угрозы со стороны Соединенного Королевства миру и суверенитету нашей страны», — заявил Мадуро.

Президент назвал прибытие британского корабля «неприемлемой угрозой» для Каракаса.

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум о включении западной части соседней Гайаны — богатого нефтеносного района Эссекибо в состав Венесуэлы. Позднее Мадуро подписал приказ о присоединении региона в качестве 24-го штата страны.