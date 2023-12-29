Россия нанесла массированный удар по всей Украине

Российские войска в ночь на 29 декабря нанесли массированный удар по всей Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и Запорожье. Повреждены критические объекты инфраструктуры, больницы, учебные заведения, торговые центры, многоэтажки и частные дома. По словам президента Украины, Россия использовала практически весь свой арсенал. Это различные виды ракет и БПЛА. #trtнарусском #украина #россия #удар #российскаяармия #взрыв #киев #инфаструктура #ракеты #бпла #война #trtrussian