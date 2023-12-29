Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «в последнюю минуту» отменил заседание израильского военного кабинета министров, на котором планировалось обсудить будущее Газы после окончания боевых действий.

Израильский госканал KAN сообщил, что Нетаньяху отменил встречу под давлением со стороны ультраправых партнеров правящей коалиции, в частности, со стороны радикального главы Минфина Бецалеля Смотрича.

СМИ Израиля отмечают: Нетаньяху решил сохранить свою коалицию в целости, потому откладывает обсуждения самых насущных вопросов последние три месяца.

Накануне израильский Kanal 12 и газета «Едиот Ахронот» сообщали, что Тель-Авив планирует обсудить будущее Газы после окончания наземной операции Израиля, в результате которой уже погибли свыше 21 тыс. палестинцев.

Заседание военного кабинета по будущему устройству сектора было намечено на 28 декабря. Однако против этого решения выступили несколько партий.

Как отмечает Kanal 12, за последние дни в канцелярию Нетаньяху было направлено три просьбы от имени директоров Моссада, Шин-Бета, начальников армии и министерства обороны с просьбой организовать совещание по решениям, касающимся Газы. Однако премьер отклонил все три просьбы, отмечает издание.