Доля Турции во всемирной торговле с января по сентябрь 2023 года достигла 1,06%, ее объем составил $253,3 млрд. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат.

«Согласно последним данным, оглашенным Всемирной торговой организацией, за девять месяцев 2023 года наш экспорт вырос до $253,3 млрд. На Турцию за указанный период пришлось 1,06% мировой торговли, тем самым обновлен рекорд. По итогам 2022 года доля нашей страны в мировом экспорте составляла 1,02%», — написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

Кроме того, как ранее писал TRT на русском, валютные запасы Центробанка Турции на конец декабря достигли рекордных $145,4 млрд. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Валютные запасы ЦБ увеличились до рекордных $145 млрд 456 млн», — сказал турецкий лидер.

«Цифры показывают, что уровень инфляции в последние месяцы начал снижаться. Снижение темпов инфляции будет еще более заметным в предстоящий период», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Он добавил, что «минимальная заработной плата увеличилась на 49% до 17 тысяч 2 лир»: «Мы в очередной раз сдержали свое обещание и защитили работающих [граждан Турции] от инфляции».