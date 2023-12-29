Древние церкви Азербайджана были армянскими?

Азербайджан - родина уникальной христианской культуры удин, потомков Кавказской Албании – государства, существовавшего с I в. до н. э. по VIII вв. Албанскую апостольскую автокефальную церковь упразднила Россия в 1836 году, передав ее имущество армянской церкви. С тех пор удины в знак протеста стали молиться дома, а их церкви постепенно переделывали в армянские. Об этом TRT на русском рассказал Рафик Данакари, зампредседателя албанo-удинской христианской общины Азербайджана. #trtнарусском #азербайджан #церковь #удины #армения #христианство #албания #кавказ #кавказскаяалбания #армянскаяцерковь #протест #удинцы #trtrussian