ПОЛИТИКА
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Древние церкви Азербайджана были армянскими?
Азербайджан - родина уникальной христианской культуры удин, потомков Кавказской Албании – государства, существовавшего с I в. до н. э. по VIII вв. Албанскую апостольскую автокефальную церковь упразднила Россия в 1836 году, передав ее имущество армянской церкви. С тех пор удины в знак протеста стали молиться дома, а их церкви постепенно переделывали в армянские. Об этом TRT на русском рассказал Рафик Данакари, зампредседателя албанo-удинской христианской общины Азербайджана. #trtнарусском #азербайджан #церковь #удины #армения #христианство #албания #кавказ #кавказскаяалбания #армянскаяцерковь #протест #удинцы #trtrussian
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29 декабря 2023 г.
Истории
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