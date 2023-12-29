США 28 декабря выделили Украине очередной пакет помощи на $250 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал его последним в этом году.

Последний пакет помощи включает боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства, а также 15 млн патронов для стрелкового оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Белый дом и заявил, что это оружие «покроет самые насущные потребности» страны.

Между тем, в Верховной раде остались недовольны сокращением помощи. Заместитель председателя комитета рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что пакет оказался «скромным». Это стало свидетельством «проблем с поддержкой Украины со стороны США», отметил законодатель.

По его словам, пакет поддержки «предназначен лишь для того, чтобы [дать Украине] продержаться еще немного, но он не способен изменить ситуацию на поле боя в нашу пользу или даже позволить нам эффективно сопротивляться».

В Пентагоне в начале декабря предупредили, что у ведомства остался всего $1 млрд на поддержку Украины. США больше не смогут оказывать Киеву военную помощь без одобрения дополнительного финансирования в Конгрессе. Республиканцы в Палате представителей блокируют предложение Байдена о выделении $60 млрд помощи Украине.

28 декабря премьер Украины Денис Шмыгаль запросил срочную встречу с международными донорами из-за «исключительно высокой неопределенности» по поводу бюджета на начало 2024 года.