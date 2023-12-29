Около 100 тысяч жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в город Рафах на границе с Египтом. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В ООН отметили, что израильские военные усилили атаки на сектор Газа, в том числе нанося массированные удары с суши, моря и воздуха. Это спровоцировало очередное массовое перемещение палестинцев на юг эксклава.

Ситуация в Рафахе критическая, подчеркнули также в УКГВ. По данным на 20 декабря, плотность населения в городе превышает 12 тысяч на один квадратный километр. Регион стал самым густонаселенным в палестинском эксклаве. Новая волна прибывших людей еще больше ухудшила условия, связанные с перенаселением и ограниченностью ресурсов.

Как писал TRT на русском, сегодня сектор Газа переживает крупнейшую гуманитарную катастрофу. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщал, что трижды посещал Газу с начала эскалации конфликта.

Во время его последнего визита он остановился в Рафахе. «Это место, где традиционно живут беднейшие люди сектора Газа, которые испытывают недостаток в инфраструктуре и основных потребностях. Рафах не является местом, где могут проживать более 1 миллиона человек», — подчеркнул он.

По словам главы БАПОР, сегодня Рафах чрезвычайно перенаселен: «Буквально повсюду установлены импровизированные укрытия. Куда бы вы ни пошли, вы увидите голодных и напуганных людей».