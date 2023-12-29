Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что движение «Талибан» больше не будет иметь в стране статус запрещенной организации. По его словам, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране террористических организаций в целях его актуализации.

«В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения «Талибан» в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение «Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — пояснил он.

Что касается политических контактов, то Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций, подчеркнул Смадияров.

Верховный суд Казахстана внес движение «Талибан» в перечень запрещенных организаций в марте 2005 года.

Как писал TRT на русском, в августе власти Казахстана провели бизнес-форум с Афганистаном, чтобы придать новый толчок экономическому взаимодействию двух стран. И это при том, что Астана и сейчас один главных торговых партнеров Кабула, который с отрывом обгоняет других сильных игроков региона — Россию и Узбекистан.

«Афганистан для Казахстана выступает приоритетным рынком сбыта муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки. В настоящее время мы видим тренд на диверсификацию экспортной корзины», — сообщил на форуме заместитель премьера и министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин.

На сегодняшний день товарооборот Казахстана с Афганистаном составляет около $1 млрд, в то время как у России этот показатель достигает лишь около $170 млн, а у Узбекистана – порядка $670 млн.