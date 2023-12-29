ПОЛИТИКА
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В Германии полиция застрелила турка на глазах его матери
В Мангейме полиция застрелила 49-летнего этнического турка на глазах его матери. Сообщается, что Эртекин Озкан был психически нездоров. Полицейские, увидев у него в руках нож, не попытались разобраться в ситуации и выпустили в мужчину четыре пули. Расследованием трагедии сейчас занимается прокуратура. #trtнарусском #германия #турки #полиция #мама #сын #мангейм #туркивгермании #нож #выстрел #расследование #trtrussian
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29 декабря 2023 г.
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