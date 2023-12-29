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Израиль убил 8-летних близнецов в их день рождения
Израильская армия убила 8-летних близнецов в день их рождения, совершив атаку на лагерь беженцев Нусейрат, расположенный в центральной части блокированного сектора Газа
Израиль убил 8-летних близнецов в их день рождения
сектор Газа / Others
29 декабря 2023 г.

В результате нападения армии Израиля на лагерь беженцев Нусейрат, расположенный в центральной части блокированного сектора Газа, погибли восьмилетние близнецы. В тот день у девочки по имени Джихан и ее брата Ахмеда был День рождения.

«Ракета попала во второй этаж дома, когда мы спали. Из-за обрушения второго этажа погибли мои близнецы. Их больше нет», — рассказывает безутешная мать Эсма Зухун.

Женщина со слезами на глазах добавила, что пообещала дочери отметить ее День рождения после того, как прекратятся израильские атаки, но сделать это не удалось.

«В тот момент, когда армия Израиля совершила нападение без какого-либо предупреждения, мой Ахмед был рядом со своей тетей, а моя Джихан спала рядом с ее дочерью. Все они приняли мученическую смерть. Я не знаю, почему разбомбили этот дом», — сообщила Зухун.

По словам женщины, ее дети учились в третьем классе начальной школы. «У меня было четверо детей, а сейчас осталось только два сына», — рассказала женщина.

Как ранее писал TRT на русском, число погибших в секторе Газа превысило 21,5 тыс. человек, более 55 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести.

Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.

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