ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Косово в 2023 году больше всего импортировало из Турции
Турция заняла первое место по импорту в Косово в 2023 году. Всего балканская республика импортировала товаров на 5,8 млрд евро, из них 792 млн евро пришлось на Турцию, на втором месте — Германия, на третьем — Китай
Косово в 2023 году больше всего импортировало из Турции
импорт / Others
29 декабря 2023 г.

Глава таможни Косово Агрон Лугалиу заявил на пресс-конференции, что в 2023 году его страна импортировала товаров на 5,8 млрд евро, при этом больше всего товаров поступило из Турции, на втором месте — Германия, на третьем — Китай.

Анкара в общей сложности экспортировала в балканскую республику товаров на 792 млн евро.

Лигалиу отметил, что в 2023 году были задержаны 9 сотрудников таможни, а также были изъяты товары на сумму 14,5 млн евро.

Присутствовавший на пресс-конференции министр финансов Косово Хекуран Мурати также заявил, что таможня «в течение года вносит свой вклад в бюджет страны».

Как ранее сообщал TRT на русском, в 2022 году Косово также больше всего импортировало из Турции.

Соглашение о свободной торговле между Приштиной и Анкарой вступило в силу в 2019 году.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us