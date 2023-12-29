Глава таможни Косово Агрон Лугалиу заявил на пресс-конференции, что в 2023 году его страна импортировала товаров на 5,8 млрд евро, при этом больше всего товаров поступило из Турции, на втором месте — Германия, на третьем — Китай.

Анкара в общей сложности экспортировала в балканскую республику товаров на 792 млн евро.

Лигалиу отметил, что в 2023 году были задержаны 9 сотрудников таможни, а также были изъяты товары на сумму 14,5 млн евро.

Присутствовавший на пресс-конференции министр финансов Косово Хекуран Мурати также заявил, что таможня «в течение года вносит свой вклад в бюджет страны».

Как ранее сообщал TRT на русском, в 2022 году Косово также больше всего импортировало из Турции.

Соглашение о свободной торговле между Приштиной и Анкарой вступило в силу в 2019 году.