Первая леди Турции Эмине Эрдоган и глава Управления по связям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун открыли выставку под названием «Пуленепробиваемые мечты: дети-художники Газы». Экспозиция, включающая в себя 266 работ, будет открыта до 29 января.

Цель этой выставки — при помощи искусства рассказать международному сообществу о чувствах, боли, травмах и тяжелых условиях детей, ставших свидетелями войны в Газе. Отмечается. что некоторые дети, чьи работы представлены в экспозиции, впоследствии погибли в результате непрекращающихся атак армии Израиля.

В первые дни операции «Литой свинец» супруга президента Турции Эмине Эрдоган, выступая на «Женском собрании за мир в Палестине» и рассказывая об убитых в Газе женщинах и детях, не смогла сдержать слез из-за развернувшейся трагедии.

Смотревшая выступление первой леди Майса Юсуф из Газы заявила тогда: «Дорогая госпожа, ваши слезы дошли до нас». Написанный ею портрет первой леди Турецкой Республики также стал еще одной символической работой на выставке.

Выступая на открытии экспозиции, Эмине Эрдоган заявила, что с 7 октября в Палестине происходит беспрецедентное насилие, Израиль на глазах всего мира обрушивает пули и бомбы на палестинский народ, больше всего пострадали от этого мирные жители — женщины и дети.

«Врач, работающий в больнице Шифа как-то сказал, что самое сложное — написать "х" на теле неизвестного мертвого маленького ребенка. Его слова очень хорошо передают жестокость, которой подвергаются дети в Газе», — рассказала супруга турецкого лидера.

Глава Управления по связям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун отметил также, что войны и массовые убийства оказывают наиболее разрушительное воздействие на детей.

«Эта ситуация гораздо более разрушительна для пострадавших и угнетенных детей Газы, которых не защищает мир. Угнетение, которое осуществляет Израиль, ни в коем случае не может быть узаконено. Каждая линия, каждый след кисти на этих картинах представляет добро и зло, отличает невинного от жестокого, справедливого от несправедливого», — заявил он.

По словам Алтуна, Израиль перешел все моральные границы. «Мы используем любые средства, чтобы противостоять этому угнетению, и будем продолжать это делать. Наш президент сказал: "Более справедливый мир возможен"», — пояснил глава Управления по связям администрации президента Турецкой Республики.

Он также добавил, что в соответствии с этим девизом прекращение человеческой трагедии в Палестине и установление постоянного мира является самым важным приоритетом для Турции.