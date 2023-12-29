Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет ПВО, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Шэппс также призвал другие западные страны поставить Украине необходимое вооружение и боевую технику.

Позже в Минобороны Великобритании отметили, что речь идет примерно о 200 ракетах малой дальности ASRAAM, которые производятся в королевстве компанией MBDA. В классическом варианте эти ракеты запускаются с истребителей Eurofighter Typhoon и F-35.

Однако в 2022 году Минобороны Британии и MBDA разработали системы ПВО для запуска ASRAAM с земли. Украинские военнослужащие обучались применению этих систем на территории Великобритании. В конце 2022 года они были переданы Украине.

Как ранее писал TRT на русском после начала войны России с Украиной Великобритания оказала Киеву военную помощь на сумму £4,6 млрд ($5,9 млрд). Правительство, в частности, поставило Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.