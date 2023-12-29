Южно-Африканская Республика обратилась в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщил МИД страны.

«Соответствующее заявление было подано в Международный суд ООН 29 декабря 2023 года, — говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством. — В нем суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, нарушая свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ и вытекающие из него обязательства».

В публикации также отмечается, что действия, которые предпринимают израильские власти, это геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением геноцида, поскольку «были направлены на уничтожение палестинцев в секторе Газа».

«ЮАР серьезно обеспокоена тяжелым положением гражданского населения, ставшего жертвой нынешних израильских атак на сектор Газа из-за неизбирательного применения силы и насильственного переселения жителей», — подчеркивается в документе.

В публикации также отмечается, что кроме того, продолжают поступать сообщения о совершении международных преступлений. «Таких как преступления против человечности и военные преступления, а также сообщения о том, что деяния, достигающие порога геноцида или связанных с ним преступлений, как это определено в Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него, были и могут быть совершены в контексте продолжающейся резни в секторе Газа», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД указал, что республика неоднократно заявляла об осуждении любого насилия и нападений на всех гражданских лиц.

«ЮАР также постоянно призывает к немедленному и постоянному прекращению огня и возобновлению переговоров, которые положат конец насилию, возникающему в результате продолжающейся военной оккупации Палестины, — отмечается в заявлении. — Будучи государством—участником Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, ЮАР несет договорное обязательство предотвращать геноцид».

Как ранее писал TRT на русском, число погибших в секторе Газа превысило 21,5 тыс. человек, более 55 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести. Правозащитные организации предупреждают: если жители региона не получат доступ к чистой воде, топливу и медикаментам, то жертв станет еще больше.