Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

«Глава российского государства направил новогодние поздравления президенту Турецкой Республики Эрдогану», — сообщила в пресс-служба Кремля.

«За последнее время удалось немало сделать для развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией: совместными усилиями страны последовательно воплощали в жизнь крупные энергетические и инфраструктурные проекты, содействовали урегулированию региональных конфликтов», — говорится в заявлении.

Российский президент уверен, что в наступающем году «Москва и Анкара продолжат наращивать двусторонний политический диалог, продуктивную кооперацию в различных сферах — на благо дружественных народов, в интересах укрепления безопасности и стабильности на евразийском континенте».