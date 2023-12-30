ПОЛИТИКА
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Путин: Москва и Анкара продолжат наращивать двусторонний диалог
Как отметил президент России, сотрудничество с Турцией необходимо в интересах укрепления безопасности и стабильности на евразийском континенте
Путин: Москва и Анкара продолжат наращивать двусторонний диалог
Фото: AA / Others
30 декабря 2023 г.

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Новым годом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану выразил уверенность, что Москва и Анкара в следующем году продолжат развивать сотрудничество, в том числе политическое и экономическое.

«Глава российского государства направил новогодние поздравления президенту Турецкой Республики Эрдогану», — сообщила в пресс-служба Кремля.

«За последнее время удалось немало сделать для развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией: совместными усилиями страны последовательно воплощали в жизнь крупные энергетические и инфраструктурные проекты, содействовали урегулированию региональных конфликтов», — говорится в заявлении.

Российский президент уверен, что в наступающем году «Москва и Анкара продолжат наращивать двусторонний политический диалог, продуктивную кооперацию в различных сферах — на благо дружественных народов, в интересах укрепления безопасности и стабильности на евразийском континенте».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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