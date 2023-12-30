ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В секторе Газа с 7 октября разрушено более 200 исторических объектов
В числе объектов, подвергшихся атакам Израиля, исторические мечети и здания, церкви, школы, музеи и другие различные культурные ценности
В секторе Газа с 7 октября разрушено более 200 исторических объектов
Фото: AA / Others
30 декабря 2023 г.

В результате продолжающих с 7 октября израильских атак в секторе Газа разрушено более 200 из 325 исторических и культурных объектов этого района. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сектора сообщает агентство Анадолу.

В числе объектов, подвергшихся атакам, исторические мечети и здания, церкви, школы, музеи и другие различные культурные ценности.

При этом власти Газы назвали атаки Израиля «неудачной попыткой уничтожить культурное наследие Палестины».

В сообщении отмечается, что часть культурного наследия и исторических объектов, уничтоженных в секторе Газа, относятся к периодам финикийцев и Римской империи. Некоторые датируются первыми или вторым тысячелетием до нашей эры, другие же насчитывают по меньшей мере четырехсотлетнюю историю.

Власти Газы отметили, что атаки Израиля на культурное наследие являются явным преступлением в соответствии с международным правом Кроме того, они призвали соответствующие международные институты остановить это систематическое преступление, совершаемое Израилем в секторе Газа, а также обеспечить срочную реставрацию поврежденных исторических объектов.

В числе разрушенных исторических сооружений мечеть Аль-Омери в Джебалии, Византийская церковь в Джебалии, мечеть Шейха Шабана, мечеть Эз-Зафра Демри в районе Шуджайя в городе Газа и другие объекты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us