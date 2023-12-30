В результате продолжающих с 7 октября израильских атак в секторе Газа разрушено более 200 из 325 исторических и культурных объектов этого района. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сектора сообщает агентство Анадолу.

В числе объектов, подвергшихся атакам, исторические мечети и здания, церкви, школы, музеи и другие различные культурные ценности.

При этом власти Газы назвали атаки Израиля «неудачной попыткой уничтожить культурное наследие Палестины».

В сообщении отмечается, что часть культурного наследия и исторических объектов, уничтоженных в секторе Газа, относятся к периодам финикийцев и Римской империи. Некоторые датируются первыми или вторым тысячелетием до нашей эры, другие же насчитывают по меньшей мере четырехсотлетнюю историю.

Власти Газы отметили, что атаки Израиля на культурное наследие являются явным преступлением в соответствии с международным правом Кроме того, они призвали соответствующие международные институты остановить это систематическое преступление, совершаемое Израилем в секторе Газа, а также обеспечить срочную реставрацию поврежденных исторических объектов.

В числе разрушенных исторических сооружений мечеть Аль-Омери в Джебалии, Византийская церковь в Джебалии, мечеть Шейха Шабана, мечеть Эз-Зафра Демри в районе Шуджайя в городе Газа и другие объекты.