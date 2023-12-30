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Число жертв агрессии Израиля в Газе превысило 21,6 тыс.
За последние сутки от рук израильских солдат погибли еще 165 жителей сектора
Число жертв агрессии Израиля в Газе превысило 21,6 тыс.
Фото: AA / Others
30 декабря 2023 г.

Число палестинцев, погибших в результате ударов армии Израиля по сектору Газа с 7 октября, за последние сутки возросло на 165 человек и в общей сложности составляет 21 672.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 672 человек, 56 165 получили ранения», — цитирует агентство Анадолу официального представителя Минздрава в Газе Ашрафа аль-Кудру.

Представитель ведомства добавил, что за истекшие сутки ранения получили 250 жителя палестинского эксклава.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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