Число палестинцев, погибших в результате ударов армии Израиля по сектору Газа с 7 октября, за последние сутки возросло на 165 человек и в общей сложности составляет 21 672.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 672 человек, 56 165 получили ранения», — цитирует агентство Анадолу официального представителя Минздрава в Газе Ашрафа аль-Кудру.

Представитель ведомства добавил, что за истекшие сутки ранения получили 250 жителя палестинского эксклава.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.