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В результате обстрела Белгорода погибли 14 человек, 108 получили ранения
Согласно информации Минобороны РФ, при обстреле ВСУ применили две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением и снаряды чешской РСЗО Vampir
В результате обстрела Белгорода погибли 14 человек, 108 получили ранения
Фото: AA / Others
30 декабря 2023 г.

В результате ракетного удара по российскому городу Белгород погибли 14 человек, 108 получили ранения. Об этом со ссылкой на заявления российский властей сообщает агентство Анадолу.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская армия атаковала центр Белгорода.

В заявлении Минобороны России указано, что атака была осуществлена ​​двумя ракетами «Ольха» с кассетным снаряжением и снарядами чешской РСЗО Vampir.

Российская сторона утверждает, что большая часть ракет была сбита российскими системами ПВО, но ущерб нанесли обломки, упавшие на город.

В сообщении МЧС России говорится, что в результате нападения пострадало около 40 зданий, в том числе торговый центр, университет и жилые дома.

Россия запросила на 23:00 мск 30 декабря проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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