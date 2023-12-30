Жители России поставили рождественские елки перед посольством Палестины в Москве, чтобы продемонстрировать солидарность с Палестиной и осудить нападения Израиля на сектор Газа, сообщает агентство Анадолу.

Перед посольством было установлены более 50 рождественских елок с фотографиями, изображающими нападения Израиля, и надписями «помощь Палестине».

Под рождественские деревья жители российской столицы положили букеты цветов и плюшевые игрушки.

Как писал TRT на русском, число жертв агрессии Израиля в Газе превысило 21,6 тыс. При этом ранения в результате продолжающихся атак израильских сил получили 56 165 жителей сектора.

Израильское наступление оставило Газу в руинах: 60% инфраструктуры сектора повреждено или разрушено, а почти 2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за острой нехватки продовольствия, чистой воды и лекарств.