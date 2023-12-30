ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жители РФ установили 50 рождественских елок у посольства Палестины в Москве
Таким образом россияне продемонстрировали солидарность с Палестиной и осудили нападения Израиля на сектор Газа
Жители РФ установили 50 рождественских елок у посольства Палестины в Москве
Фото: AA / Others
30 декабря 2023 г.

Жители России поставили рождественские елки перед посольством Палестины в Москве, чтобы продемонстрировать солидарность с Палестиной и осудить нападения Израиля на сектор Газа, сообщает агентство Анадолу.

Перед посольством было установлены более 50 рождественских елок с фотографиями, изображающими нападения Израиля, и надписями «помощь Палестине».

Под рождественские деревья жители российской столицы положили букеты цветов и плюшевые игрушки.

Как писал TRT на русском, число жертв агрессии Израиля в Газе превысило 21,6 тыс. При этом ранения в результате продолжающихся атак израильских сил получили 56 165 жителей сектора.

Израильское наступление оставило Газу в руинах: 60% инфраструктуры сектора повреждено или разрушено, а почти 2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за острой нехватки продовольствия, чистой воды и лекарств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us