Жители сектора Газа страдают от голода и испытывают острую необходимость в поставках продовольствия. Об этом проинформировал директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в регионе Томас Уайт.

«Люди голодны и просто отчаянно нуждаются в еде», –– отметил он в соцсети Х (в прошлом Twitter).

По словам Томаса Уайта, примерно 40% населения этой части Палестины находится под угрозой голодной смерти.

БАПОР подчеркивает, что на территории Газы «идет борьба за выживание». Представитель ооновской организации подчеркнул, что «необходимо больше ресурсов для безопасной и устойчивой гуманитарной помощи во всем регионе, включая север Газы».

Как сообщал ранее TRT на русском, на днях БАПОР стал свидетелем того, как израильская оккупационная армия препятствует движению гуманитарных конвоев.

«Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа по маршруту, определенному израильской армией», — обратил внимание Томас Уайт двумя днями ранее.

Накануне движение ХАМАС призвало международное сообщество обратиться в различные «государственные и международные судебные инстанции» с исками в связи с действиями израильской оккупационной в секторе Газа и нарушением Конвенции о геноциде.