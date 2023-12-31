Турецкая армия при содействии Национальной разведывательной организации (MIT) смогла нейтрализовать группу особо опасных террористов PKK в северных районах Ирака. Среди них –– Джемиль Акар, носивший кодовое имя Ренас Дерик.

По данным источников в службах безопасности, именно он был одним из террористов, причастных к убийству Османа Косе, турецкого дипломата, служившего в Ираке.

Осман Косе был убит 17 июля 2019 года в результате вооруженного нападения, которое произошло в одном из местных общественных заведений.

Проверка записей камер видеонаблюдения показала, что двое террористов вошли в ресторан, где находился сотрудник турецкого дипкорпуса, сели за столик рядом, в то время как их сообщник совершил теракт. После убийства все трое скрылись с места преступления.

В июле 2023 года спецслужбы Турции смогли нейтрализовать на севере Ирака другого особо опасного террориста PKK Джелала Каю, который считался организатором теракта, унесшего жизнь Османа Косе.

Сообщалось, что ликвидированный в июле террорист отвечал внутри группировки за «разведывательную деятельность» в Ираке. Вместе с тем он, по данным MIT, был организатором и исполнителем ряда преступных терактов как на территории Турции, так и за ее пределами.