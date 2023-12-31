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Убийца турецкого дипломата был нейтрализован на севере Ирака
Вооруженные силы Турции провели успешную операцию по нейтрализации ряда особо опасных террористов на севере Ирака. Среди них был Джемиль Акар, один из исполнителей убийства турецкого дипломата Османа Косе в Эрбиле в 2019 году
Убийца турецкого дипломата был нейтрализован на севере Ирака
Турецкие ВС / Others
31 декабря 2023 г.

Турецкая армия при содействии Национальной разведывательной организации (MIT) смогла нейтрализовать группу особо опасных террористов PKK в северных районах Ирака. Среди них –– Джемиль Акар, носивший кодовое имя Ренас Дерик.

По данным источников в службах безопасности, именно он был одним из террористов, причастных к убийству Османа Косе, турецкого дипломата, служившего в Ираке.

Осман Косе был убит 17 июля 2019 года в результате вооруженного нападения, которое произошло в одном из местных общественных заведений.

Проверка записей камер видеонаблюдения показала, что двое террористов вошли в ресторан, где находился сотрудник турецкого дипкорпуса, сели за столик рядом, в то время как их сообщник совершил теракт. После убийства все трое скрылись с места преступления.

В июле 2023 года спецслужбы Турции смогли нейтрализовать на севере Ирака другого особо опасного террориста PKK Джелала Каю, который считался организатором теракта, унесшего жизнь Османа Косе.

Сообщалось, что ликвидированный в июле террорист отвечал внутри группировки за «разведывательную деятельность» в Ираке. Вместе с тем он, по данным MIT, был организатором и исполнителем ряда преступных терактов как на территории Турции, так и за ее пределами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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