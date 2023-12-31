Власти Израиля решили в очередной раз отложить проведение муниципальных выборов, которые изначально должны были состояться еще в октябре. Соответствующая инициатива принята на еженедельном заседании кабмина. Формальным поводом стала ситуация вокруг продолжающейся оккупации сектора Газа.

«Правительство единогласно одобрило подписание распоряжения о том, чтобы перенести местные выборы на 27 февраля 2024 года», –– проинформировала правительственная пресс-служба.

Кабмин делает акцент на том, что инициатива принята по итогам консультаций с оккупационной армией, командование которой выразило обеспокоенность показателями явки из-за неспособности некоторых частей покинуть зону оккупации.

«В связи с этим правительство решило отложить выборы», –– подчеркнули в пресс-службе правительства.

«Хотя было бы очень сложно откладывать их на долгий срок, есть два варианта: провести их в конце января или в конце февраля. Моя рекомендация ясна: сделать это в конце февраля, чтобы позволить максимальному числу резервистов принять участие», –– заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Эксперты предупреждают, что возвращение военных домой и их участие в выборах может стать серьезным фактором, который сыграет против позиций правящей коалиции, потому что вторжение в Газу усилило антиправительственные настроения внутри армии.