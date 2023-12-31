Азербайджан в 2023 году экспортировал в Европу 11,8 млрд куб. м газа. Об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«В Европу в рамках краткосрочных и долгосрочных контрактов экспортировано 11,8 млрд куб. м газа», –– сообщил Шахбазов в соцсети Х (ранее известна как Twitter).

По данным его ведомства, в 2022 году Баку экспортировал в ЕС 11,4 млрд куб. м газа. То есть объем поставок на этом направлении вырос на 3,5%.

Шахбазов отметил, что за три года с начала поставок Азербайджаном газа в ЕС туда экспортировано уже свыше 31 млрд куб. м ресурсов.

Как сообщал ранее TRT на русском, в 2023 году Азербайджан направил в Европу около половины своего газового экспорта. Это, по официальным оценкам, иллюстрирует то, что энергетическая стратегия Баку успешно реализуется.

«Инициированные и реализованные нами проекты в значительной степени изменили энергетическую карту Евразии. Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземноморский и черноморский рынки. Южный газовый коридор –– это крупный инфраструктурный проект протяженностью 3,5 тыс. км, который вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы», –– обратил внимание президент республики Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия межсистемного газопровода Сербия –– Болгария в сербском городе Ниш.