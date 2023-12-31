Высокопоставленные офицеры резерва выступили с требованием инициировать срочное расследование действий Генштаба оккупационной армии Израиля, чтобы понять, что дало старт полномасштабному вторжению в сектор Газа. Об этом сообщили со ссылкой на свои источники ивритоязычные издания.

Согласно порталу Walla, группа офицеров запаса раскритиковала намерение главы Генштаба Герци Халеви отложить внутреннюю проверку на неопределенную дату. По их мнению, инспекционным органам необходимо проанализировать модель поведения именно Генерального штаба, а не боевых частей оккупационной армии.

Один из первых вопросов, на который резервисты хотят получить ответ, –– почему разведывательный аппарат оказался не готов к событиям 7 октября. Затем, отмечает Walla, Генштабу придется объяснить, почему четыре батальона оккупационной армии не смогли противостоять палестинскому сопротивлению, и почему Генштабу потребовалось достаточно много времени, чтобы в первые часы понять масштабы случившегося.

Как сообщал ранее TRT на русском, резервисты оккупационной армии в начале 2023 года являлись одной из основных протестных сил в Израиле, выступающих против реформ правительства Биньямина Нетаньяху.

После того, как национальная экономика ослабла на фоне вторжения в сектор Газа правительству пришлось пойти на демобилизацию некоторых резервных частей.