Военных израильской оккупационной армии, которые развернуты в пограничных районах с сектором Газа, подозревают на предмет заболевания лейшманиозом –– сложной инфекцией, поражающей кожный покров, сообщила газета «Маарив». У них найдены «язвенные поражения».

Некоторых отправили на проведение лабораторных исследований, результаты которых пока не получены, других перевели в дерматологические лечебные центры.

«Лейшманиоз уже несколько лет является национальным бедствием», — заявил изданию Эли Шварц, председатель израильского объединения паразитологии и лечения тропических болезней.

По его словам, в ходе предыдущей попытки оккупировать сектор Газа, в 2014 году система здравоохранения Израиля была вынуждена лечить «множество солдат», у которых было диагностировано то же самое заболевание.

Как отмечает Шварц, вспышки болезни возвращаются время от времени. Он пояснил, что инфекции распространяются не в Газе, а в окрестностях эксклава –– там, где находится оккупационная армия.

«Район уже много лет заражен грызунами, переносчиками паразитов в организме, а также москитами, которые здесь особенно распространены. Солдаты заражались в основном на начальном этапе боевых действий, когда погодные условия в октябре были летними — тогда наблюдается значительная активность москитов», — резюмировал Шварц.