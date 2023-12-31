Представитель ультрарелигиозного крыла в правительстве Израиля Бецалель Смотрич призвал к возвращению нелегальных еврейских поселенцев в Газу по завершении активной фазы полномасштабного вторжения и заявил, что палестинское население следует поощрять к эмиграции.

«Для того, чтобы обеспечить безопасность, мы должны контролировать территорию», — заявил Смотрич Армейскому радио Израиля в ответ на вопрос о перспективах восстановления поселенческой активности на оккупированных территориях.

По его словам, для того чтобы удерживать зону оккупации «в военном отношении» в течение длительного времени, «необходимо гражданское присутствие». Поэтому, отметил министр, Израиль должен «поощрять» примерно 2,4 млн палестинцев переехать в другие страны.

«Если мы будем действовать стратегически правильно и поощрять эмиграцию, если в Газе будет 100 тыс. или 200 тыс. арабов, а не два миллиона, весь дискурс после будет совершенно другим», –– отметил он.

До 2005 года в Газе было свыше 20 еврейских поселений, но решением действовавшего тогда премьер-министра Ариэля Шарона все населенные пункты в этой части Палестины были закрыты, их жители эвакуированы. План получил название «‎Одностороннее размежевание»‎.

Призывы в правительстве Нетаньяху восстановить незаконные поселения в палестинском эксклаве уже звучали со стороны Йосси Дагана, главы общины незаконных еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.