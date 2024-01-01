Привлекая внимание к гуманитарной трагедии в Газе, Управление по связям Турции открыло художественную выставку, состоящую из картин и рисунков детей Газы.

Выставка «Пуленепробиваемые мечты: Выставка детских художников Газы» была открыта на площади Таксим в Стамбуле в пятницу при участии первой леди Турции Эмине Эрдоган и главы Управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

«Мы должны быть голосом палестинских детей, чье самое важное право, право на жизнь, было отнято (Израилем)», — заявила первая леди, подчеркнув, что Турция продолжает усилия, чтобы положить конец зверствам Израиля против палестинцев.

Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун выразил те же чувства, пообещав, что Турция ни на шаг не отступит от правды и никогда не откажется от защиты справедливого дела.

На выставке представлены произведения искусства из коллекции, созданной журналистом Абдуллой Айтекиным, который собрал 266 произведений, созданных детьми из Газы, некоторые из которых погибли в результате израильских атак.

Коллекция основана на рисунке Моны, шестилетней девочки из Газы, которая стала свидетельницей гибели ее матери от израильской ракеты во время войны в Газе 2008-2009 годов и последующей резни 26 членов ее семьи.

Выставка, занимающая общую площадь 1350 квадратных метров, призвана привлечь внимание международного сообщества к травмам, боли и тяжелым условиям, которые беспощадные нападения Израиля причиняют детям.

На выставке также был специальный раздел для журналистов и врачей, погибших в результате израильских атак.

В общей сложности с тех пор в результате израильских атак погибло около 22 000 палестинцев, в основном женщин и детей, и еще 55 243 получили ранения.