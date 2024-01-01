ПОЛИТИКА
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Марш солидарности в поддержку Палестины в Стамбуле
Десятки тысяч собрались сегодня в Стамбуле в первые часы 2024 года на марш солидарности «Милосердие мученикам, поддержка Палестины, проклятие Израилю». Участники шествия вышли с плакатами, осуждающими Израиль. По последней информации, число палестинцев, убитых в результате атак армии Израиля в блокированном секторе Газа с 7 октября, выросло до 21 822. #trtнарусском #турция #палестина #митинг #1января #секторгаза #газа #2024 #трт #новости #марш
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1 января 2024 г.
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