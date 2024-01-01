После совершения утренней молитвы в мечети Айя-София-и-Кебир, Новой мечети Эминёню, мечети Султанахмет и мечети Сулеймание, участники шествия собрались на площадках перед мечетями.

Собравшиеся скандировали: «Родина неделима, мученики не умирают», «Предатели-коллаборационисты будут привлечены к ответственности», «Израиль-убийца будет привлечен к ответственности», «Израиль, убирайся из Палестины», «Мир ХАМАСу, продолжайте сопротивление».

Также после утренней молитвы кортеж с высокопоставленными турецкими чиновниками направился в сторону трамвайной остановки, чтобы добраться до Галатского моста.

В кортежах находились официальные лица, такие как министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак, бывший спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп, а также Билал Эрдоган, председатель попечительского совета Фонда распространения науки и член Высшего консультативного совета Молодежного фонда Турции (TUGVA).

В рамках марша некоторые участники пришли к мечетям с турецкими и палестинскими флагами в руках. После утреннего намаза были произнесены молитвы за солдат, погибших в ходе операции на севере Ирака, а также погибших в Газе. По последней информации, число палестинцев, убитых в результате атак армии Израиля в блокированном секторе Газа с 7 октября, выросло до 21 822.

Люди, собравшиеся в садах мечетей, скандировали «Просыпайся, о мусульманин» и «Стамбул, не спи, позаботься о своем брате». Далее участники двинулись к Галатскому мосту.

Во время марша многие люди, прибывшие со станции Сиркеджи в Мармарай, также присоединились к кортежу из Эминеню. Из-за интереса участников в Мармарае был ажиотаж.

Во время марша имена солдат, погибших в районе операции «Коготь-Замок» на севере Ирака, зачитывались одно за другим, и участники в ответ говорили «здесь».

К маршу также присоединились министр здравоохранения Фахреттин Коджа, председатель Попечительского совета Фонда T3, председатель правления TEKNOFEST и Baykar Makina Сельчук Байрактар, а также многие депутаты и мэры районов, а также представители политических партий.

На платформах Галатского моста были размещены стикеры «ForFairFuture» (для справедливого будущего), установлены гигантские экраны и колонки со звуковой системой.

Многие представители местной и иностранной прессы следили за программой на платформе, созданной для прессы на съезде с моста Каракёй.

Было объявлено, что в марше приняли участие 250 тысяч человек.