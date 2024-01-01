Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун направил новогоднее послание гражданам республики: «Провожая 2023 год, с надеждой и волнением мы вместе переживаем радость вступления в новый год».

Алтун напомнил о потрясениях, с которыми пришлось столкнуться стране в этом году.

«6 февраля 2023 года мы пережили землетрясения, которые сожгли наши сердца и были названы "катастрофой века"».

Алтун также упомянул о страданиях жителей Газы : «К сожалению, мы стали свидетелями массового убийства десятков тысяч невинных мирных жителей в Палестине на глазах у всего мира».

«Я прошу Всемогущего Аллаха смилостивиться над нашими гражданами, погибшими в результате стихийных бедствий и по разным причинам, над нашими братьями и сестрами, потерявшими свои жизни в войнах, и над нашими героическими мучениками, отдавшими свои жизни за неделимую целостность нашей родины, мир и безопасность нашей нации», — написал Алтун.

В заключение глава Управления по связям пожелал гражданам мира и спокойствия.

«С надеждой на то, что новый год принесет мир, спокойствие и процветание нашей стране и всему человечеству, я искренне поздравляю с Новым годом всех наших граждан».