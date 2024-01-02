Казахстан с 1 января 2024 года начал председательство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом со ссылкой на казахстанские СМИ сообщает агентство Анадолу.

«Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. Эта работа ведется на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН от 18 марта 2010 года», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Выступаем за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС. Конкретные шаги для этого определены в “Практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с СНГ и ШОС”», — отметил он.

Вторым важным направлением работы было предложено взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. По мнению лидера Казахстана, в доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания Коллективных сил ОДКБ.

«Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества», – сказал глава государства.

Еще одним приоритетом Токаев назвал развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму.

В 2023 году в Организации председательствовала Беларусь.