Количество погибших при землетрясении в японской префектуре Исикава возросло до 30 человек, сообщает издание Nikkei Asia. Большинство жертв зафиксировано в городе Вадзима —15 человек, шесть погибших — в городе Судзу, пять — в городе Нанао, двое — в городе Анамидзу и по одному человеку в городах Хакуе и Сига.

Кроме того, еще 14 человек получили серьезные ранения — семь пострадавших в городе Вадзима, по двое в городах Канадзава, Сика и Ното и один в городе Анамидзу.

Напомним, 1 января в Японии произошла серия землетрясений. Эпицентр толчков находился на территории префектур Исикава и Ниигита на глубине 10 км. Магнитуда самого сильного толчка оценивается в 7,6.

После этого власти страны объявили о возможности большого цунами. Это произошло впервые с 2011 года, когда землетрясение на северо-востоке страны и цунами унесли жизни 16 тысяч человек.

В ночь на 2 января национальное метеорологическое управлении Японии отменило угрозу цунами для всего западного побережья. Угроза действовала почти 20 часов.