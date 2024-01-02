ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 30
В стране полностью отменили угрозу цунами, которая объявлялась впервые с 2011 года
Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 30
Разрушенное в результате землетрясения здание в Японии / Others
2 января 2024 г.

Количество погибших при землетрясении в японской префектуре Исикава возросло до 30 человек, сообщает издание Nikkei Asia. Большинство жертв зафиксировано в городе Вадзима —15 человек, шесть погибших — в городе Судзу, пять — в городе Нанао, двое — в городе Анамидзу и по одному человеку в городах Хакуе и Сига.

Кроме того, еще 14 человек получили серьезные ранения — семь пострадавших в городе Вадзима, по двое в городах Канадзава, Сика и Ното и один в городе Анамидзу.

Напомним, 1 января в Японии произошла серия землетрясений. Эпицентр толчков находился на территории префектур Исикава и Ниигита на глубине 10 км. Магнитуда самого сильного толчка оценивается в 7,6.

После этого власти страны объявили о возможности большого цунами. Это произошло впервые с 2011 года, когда землетрясение на северо-востоке страны и цунами унесли жизни 16 тысяч человек.

В ночь на 2 января национальное метеорологическое управлении Японии отменило угрозу цунами для всего западного побережья. Угроза действовала почти 20 часов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us