По меньшей мере 31 палестинец погиб в результате израильских ударов по центральной и южной частям сектора Газа. Об этом сообщает официальное палестинское агентство WAFA.

В результате авиаударов по трем домам в городе Дейр-эль-Белах в центральной части Газы погибли 22 палестинца, большинство жертв — женщины и дети. В городе Хан-Юнус на юге эксклава были убиты 9 мирных жителей, десятки человек получили ранения различной степени тяжести.

«В ходе другого инцидента несколько гражданских лиц были убиты, а другие получили ранения в результате израильского удара по дому в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа», — говорится в публикации агентства. Точное количество убитых не уточняется.

Как писал TRT на русском, в Стамбуле 1 января прошла многотысячная акции в поддержку Палестины. Около 250 тысяч человек собрались на Галатском мосту на марш под лозунгом «Милосердие мученикам, поддержка Палестины, проклятие Израилю».

Напомним, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.