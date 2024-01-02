Бывший премьер-министр Великобритании никогда не участвовал в дискуссиях о «добровольном переселении жителей Газы» в арабские или какие-либо другие страны, говорится в сообщении Института Тони Блэра в соцсети Х (бывшая Twitter). Информация, опубликованная 12-м телеканалом Израиля, является «ложью».

«История была опубликована без какого-либо контакта с Тони Блэром или его командой. Никакого обсуждения не было. И Тони Блэр не стал бы вести такую дискуссию, идея в принципе неправильная. Жители Газы должны иметь возможность оставаться и жить в секторе Газа», — подчеркивается в сообщении.

Ранее глава палестинской миссии в Великобритании Хусам Зомлот возмутился сообщениями о том, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может стать посредником при обсуждении дальнейшей судьбы жителей сектора Газа.

«Израильские СМИ сообщили, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр посетил Израиль на прошлой неделе. Он встретился с несколькими израильскими официальными лицами, включая (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху, и намерен помочь Израилю осуществить массовое изгнание и этническую чистку палестинцев с их родины под видом «добровольной миграции», — заявил Хусам Зомлот на своей странице в соцсети X.

Отметим, что израильские СМИ неоднократно публиковали фейки о событиях в секторе Газа. Как писал TRT на русском, распространение фальшивых изображений и видеоматериалов уже стало характерной чертой стратегии Тель-Авива в войне с палестинским эксклавом.