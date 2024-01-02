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Ракетная атака на Киев
В Киеве силы ПВО сбили более 70 ракет. Среди них «Shahed» и «Кинжалы». Сообщается, что по меньшей мере 16 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выпустили крылатые ракеты. Массированному удару со стороны российских войск подвергся и Харьков. По последней информации, известно о 4 погибших и 92 раненых. #trtнарусском #украина #обстрелы #киев #ракетнаяатака #shahed #кинжалы #пво #трт #новости
Ракетная атака на Киев / Others
2 января 2024 г.
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