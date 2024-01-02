Ракетная атака на Киев

В Киеве силы ПВО сбили более 70 ракет. Среди них «Shahed» и «Кинжалы». Сообщается, что по меньшей мере 16 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выпустили крылатые ракеты. Массированному удару со стороны российских войск подвергся и Харьков. По последней информации, известно о 4 погибших и 92 раненых. #trtнарусском #украина #обстрелы #киев #ракетнаяатака #shahed #кинжалы #пво #трт #новости