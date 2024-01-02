ПОЛИТИКА
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Неизвестный напал с ножом на лидера оппозиции в Южной Корее
Неизвестный напал с ножом на лидера оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи. Ли Чжэ Мен общался с журналистами, когда его ранили в шею. Политика доставили в больницу, а нападавшего задержали на месте. Мотивы подозреваемого неизвестны. Ли Чжэ Мен принимал участие в предвыборной президентской гонке в 2022 году, однако проиграл, хотя и с небольшим отрывом от главного соперника. #trtнарусском #южнаякорея #корея #оппозиция #нападение #трт #новости
Неизвестный напал с ножом на лидера оппозиции в Южной Корее / Others
2 января 2024 г.
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