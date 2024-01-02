Верховный суд Израиля дезавуировал поправку, которая отменяла использование органами юстиции так называемого «принципа достаточной разумности». Эта инициатива правящей коалиции во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху была рассчитана на то, чтобы укрепить позиции исполнительной власти и сдержать местную фемиду.

Судьи 8 голосами против 7 впервые в истории признали недействительной поправку к местному аналогу конституции. Они постановили, что документ опасен «в связи с серьезным и беспрецедентным ущербом основополагающим характеристикам» государства.

Бывший председатель Верховного суда Эстер Хают заявила: «Учитывая хрупкость или отсутствие системы сдержек и противовесов в Израиле, полное отрицание судебного контроля разумности решений правительства и его министров лишает законной силы роль суда в защите прав человека и общественных интересов».

Подрыв системы

Как писал ранее TRT на русском, «принцип достаточной разумности» –– это довольно абстрактный стандарт, который давал возможность рассматривать решения представителей исполнительной власти на предмет их рациональности. Он является изначальной частью местной юридической системы, несмотря на то что стал широко использоваться только с 1980-х.

Отмена «принципа достаточной разумности» смогла бы сформировать вокруг правительства во главе с Нетаньяху настолько «сильное гравитационное поле», которого не смог бы избежать ни один орган, отмечали эксперты в своих исследованиях. По их словам, реформа Верховного суда автоматически могла бы размыть фундамент всей политической системы.

Прошлогодние опросы показывали, что больше половины израильтян были убеждены в близости гражданского конфликта из-за так называемой «юридической реформы» коалиции.