Израильское руководство допускает сценарий, при котором его оккупационная армия может разделить осажденную территорию сектора Газа на разобщенные зоны, которые будут управляться племенами или кланами, а не единым политическим образованием. Об этом сообщила со ссылкой на источники местная корпорация Kan.

Согласно этой информации, инициатива была выдвинута представителям оккупационного командования. Она предусматривает, что палестинская территория будет разделена на регионы и субрегионы. При этом у каждого будет своя зона ответственности, в которой будут решаться как логистические, так и гуманитарные вопросы.

Делается оговорка, что оккупационное правительство, в соответствии с планом, должно сохранить контроль над сферой безопасности.

Предлагаемая модель, отмечают ивритоязычные СМИ, может также применяться к оккупированному Западный берегу реки Иордан.

Политические виды на Газу

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько раз заявлял, что он не позволит Палестинской национальной администрации, которая базируется на Западном берегу реки Иордан, играть какую-либо роль в управлении сектором Газа после осады.

Эта позиция противоречит взглядам администрации президента США Джо Байдена, представители которой считают, что именно Палестинская автономия должна взять ответственность за управление сектором Газа после предполагаемого завершения кровопролитного вторжения.

В результате израильской интервенции погибли около 22 тыс. палестинцев, в основном женщины и дети, в то время как осажденная территория превратилась в руины, потому что большая часть гражданская инфраструктуры была разрушена или окончательно повреждена.

По данным ООН, до 1,9 млн человек (более 85% местного населения) были насильственно перемещены из районов своего проживания.