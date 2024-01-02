ПОЛИТИКА
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В Токио на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет
В Токио на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет японской авиакомпании Japan Airlines. 367 пассажиров и 12 членов экипажа эвакуировали. Причиной возгорания, по информации Министерства земли и транспорта Японии, стало столкновение с самолетом береговой охраны. Сообщается, что по меньшей мере 5 членов экипажа транспортного самолета погибли. #trtнаурсском #токио #самолет #посадкасамолета #возгорание #пассажирскийсамолет #япония #пассажиры #trtrussian
тити / Others
2 января 2024 г.
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