Деятельность президента США Джозефа Байдена поддерживают лишь 34% американцев. К такому выводу пришли в ходе исследования, проведенного Университетом Monmouth. Это самый низкий показатель с момента вступления лидера в должность. При этом 61% опрошенных не одобряет политику главы государства.

Больше всего недовольны его действиями в области миграции и противодействия инфляции (в районе 68%), 54% — критикуют его работу в области изменения климата и безработицы. Всего 31% респондентов считают, что Байден уделяет внимание приоритетным для них вопросам.

За спиной Конгресса

На фоне сильного падения рейтинга среди избирателей президент теряет и поддержку среди однопартийцев. Причиной этого стала проводимая им политика в отношении Газы и Израиля. Из-за этого некоторые влиятельные члены Демпартии выражают недовольство действиями главы государства, требуя перестать оказывать военную помощь Тель-Авиву или хотя бы «сделать ее более прозрачной».

По их мнению, такой подход может больно ударить по президентской кампании Байдена в 2024 году. Особенно сильно демократов в Конгрессе разочаровало недавнее решение американского лидера о прямых поставках танковых снарядов Израилю. Глава государства сделал это в обход законодателей. Еще одним поводом для критики однопартийцев Байдена стала новость о том, что Госдеп одобрил передачу Тель-Авиву из запасов американской армии около 14 тыс. танковых снарядов примерно на $106 млн.

Сделать это власти смогли в рамках объявленной правительством чрезвычайной ситуации и в соответствии с законом о контроле над экспортом вооружений. Таким образом, им не потребовалось решение Конгресса на передачу оружия.

Это стало частью более крупного запланированного пакета на $500 тыс., в рамках которого США собираются отправить Израилю 45 тыс. снарядов для танков «Меркава». Израильская армия планируют использовать их в секторе Газа. Некоторые демократы сравнили действия нынешнего лидера с политикой, проводимой его предшественником на посту Дональдом Трампом, который ускорял продажу оружия Эр-Рияду, Амману и Абу-Даби, действуя при этом в обход Конгресса и приводя в бешенство законодателей.

Массовое злодеяние Израиля в Газе

Бывший участник президентской гонки, авторитетный сенатор и представитель левого крыла Берни Сандерс написал письмо Джозефу Байдену, в котором призвал главу государства отказаться от военной помощи Израилю в размере $10,1 млрд.

По его словам, это позволит Тель-Авиву «продолжить широкомасштабные неизбирательные бомбардировки сектора Газа». Он добавил, что действия еврейского государства в Газе превратились «в массовое злодеяние» и «военная кампания Израиля запомнится как одна из самых мрачных глав современной истории».

Сандерс подчеркнул, что разрушения в Газе превзошли те, что были в немецком Дрездене и в японских городах во время Второй мировой войны, и Вашингтон причастен к этим бомбардировкам, поскольку предоставил Тель-Авиву огромный арсенал боеприпасов и оружия.

Он попросил Байдена поддержать резолюцию ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа, на которую Вашингтон наложил вето.

«Израиль проигрывает войну с точки зрения того, как мир смотрит на эту ситуацию. Что Конгресс должен сделать, так это дать понять Нетаньяху, что мы не собираемся просто давать им карт-бланш на убийство женщин и детей в Палестине», — резюмировал политик, добавив, что цель Нетаньяху в Газе до сих пор не ясна.

Против Байдена

Политику Байдена в отношении Израиля не поддерживают 54% американцев, при этом 61% опрошенных американцев в целом не согласны с подходами президента к решению проблем. В то же время 38% демократов уверены, что глава государства оказывает чрезмерную поддержку Тель-Авиву.

За месяц, как показывают опросы, это показатель вырос на 10%. Также не исключено, что в 2024 году избиратели-мусульмане могут проигнорировать выборы из-за политика Байдена. А это в свою очередь лишь на руку республиканцам.

Неделю назад в американских СМИ появились сообщения о том, что Джозеф Байден в последнее время стал жестче говорить об Израиле. Недавно на одном из мероприятий по сбору средств на свою предвыборную кампанию он заявил, что бомбардировки Израиля неизбирательные, и это подрывает поддержку со стороны Вашингтона, рассказал один из присутствовавших на этом мероприятии.

Впрочем, несмотря на эти заявления, президент США решил лишь еще больше оказывать военную помощь Тель-Авиву.

Освободиться от Тель-Авива

«Проблема в том, что Байден с самого начала поддержал израильскую военную цель — полностью победить ХАМАС, что, исходя из собственного опыта США в глобальной войне с терроризмом, вряд ли будет достигнуто», — заявила президент Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

По ее словам, пока американский лидер будет придерживаться этой цели, он будет выступать против прекращения огня в Газе. «Поддержка Байденом израильской кампании в секторе Газа дорого обошлась США на международном уровне, потому что слишко очевидны двойные стандарты в отношении ситуации в секторе Газа и в Украине», — отметила политолог.

По мнению специалиста, в течение нескольких недель будут расти разногласия между еврейским государством и США не только из-за войны, развязанной Израилем в секторе Газа, «но и из-за желания Израиля распространить войну на территорию Ливана».

В свою очередь политолог Гарвардского университета Стивен Уолт подчеркнул, что десятилетиями Израиль «разрушал моральные аргументы в пользу безоговорочной американской поддержки». По словам эксперта, из-за ситуации в секторе Газа США оказались в изоляции. «Насколько сильным будет ущерб для США в долгосрочной перспективе, сейчас пока оценить сложно», — подытожил он.