В США преследуют за пропалестинскую позицию?

Знаете ли вы, что в США вы можете потерять работу из-за публикации в соцсетях о Газе? По словам представителей мусульманской правозащитной группы CAIR, с 7 октября десятки врачей и учителей подверглись преследованиям со стороны работодателей за то, что выкладывали в сеть материалы в поддержку Палестины. #trtнаурсском #палестина #сша #дискриминация #газа #секторгаза #давление #израиль #поддержкапалестины #преследование #trtrussian