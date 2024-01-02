Президент Украины Владимир Зеленский мало что говорит о том, чего Украина может достичь в 2024 году, пишет издание The Economist. Однако «Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром тяжести войны».

Снижение военного потенциала России в Крыму «чрезвычайно важны» сказал украинский лидер. Что касается сухопутных войск, то, по словам Зеленского, их задача будет состоять в том, чтобы «защищать восток, спасать очень важные города на востоке и юге — Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев», а также в защите критически важной инфраструктуры страны.

Как ранее писал TRT на русском, Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет ПВО, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Шэппс также призвал другие западные страны поставить Украине необходимое вооружение и боевую технику.

Позже в Минобороны Великобритании отметили, что речь идет примерно о 200 ракетах малой дальности ASRAAM, которые производятся в королевстве компанией MBDA. В классическом варианте эти ракеты запускаются с истребителей Eurofighter Typhoon и F-35.