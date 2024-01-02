Палестинское движение ХАМАС будет готово рассмотреть израильские инициативы по обмену заложниками исключительно после устойчивого прекращения огня в оккупированном секторе Газа. Об этом проинформировал глава политического бюро организации Исмаил Хания.

«Мы представили ответ на инициативы, которые были переданы ХАМАС посредниками в лице Египта и Катара, –– заявил представитель руководства палестинского движения. –– Мы обусловили принятие любых инициатив немедленным прекращением огня в Газе».

В то же время Исмаил Хания добавил: «Мы готовы участвовать в формировании единого правительства в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В Газе не будет политического вакуума».

Ранее американский портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что израильское руководство отвергло предложения ХАМАС, касающиеся потенциальной сделки по освобождению израильских заложников.

Командование оккупационной армии публично утверждает, что приступило к поэтапному сокращению контингента, который задействован в сухопутном вторжении в сектор Газа, однако дает понять, что не хочет прекращать кровопролитные боевые действия, обернувшиеся гуманитарным кризисом и массовой гибелью гражданского населения.