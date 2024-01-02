Французские подходы к поддержке Украины поэтапно изменятся, предупредил посол Пятой республики в Киеве Гаэль Весьер в разговоре с каналом France Info.

«Поддержка Франции в сфере поставок военной техники, естественно, продолжается, –– заметил глава дипмиссии. –– Она постепенно изменит свой характер, потому что цель состоит в том, чтобы производить больше вооружения в Украине, а не действовать исключительно за счет донорства или закупок. Но, естественно, для перехода от одной стратегии к другой потребуется некоторое время».

Весьер обратил внимание на то, что во Франции «есть политическая поддержка этого видения». По его словам, активной сторонницей пересмотра формата предоставления помощи для Украины является министр иностранных дел Катрин Колонна.

Глава французского дипломатического ведомства как раз в ближайшее время намерена посетить Киев. «В данный момент мы работаем над шестым визитом главы МИД, который состоится в ближайшие несколько дней», –– проинформировал Весьер.

В ноябре министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что власти его страны намерены отказаться от прямой передачи украинской стороне вооружения из национальных арсеналов. По его словам, теперь в Париже делают ставку на то, чтобы Киев закупал новые вооружения у представителей французской оборонной промышленности за счет специально выделенных для этого донорских средств.

Лекорню ссылался на парламентский доклад, согласно которому из бюджета Франции выделено 200 млн евро в специальный фонд поддержки Украины, из которого Киев сможет тратить средства на закупку новых вооружений, но исключительно у французских поставщиков.