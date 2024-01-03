Все лица, на которые издания ссылаются в публикациях о сексуальном насилии и нанесении увечий, непосредственно связаны с израильским правительством и службами безопасности или гражданскими учреждениями, имеющими связи с израильскими чиновниками. Кроме того, показания бойцов ХАМАС были получены через израильское агентство безопасности «Шин Бет», известное применением пыток для получения фальшивых признаний.

Израильская версия в значительной степени опирается на свидетельские показания сборщиков тел, связанных с организацией «Зака», военных судмедэкспертов и армейского персонала, а также на фотографии, свидетельствующие о возможных сексуальных нападениях на женщин.

Сборщики тел из организации по спасению и восстановлению «Зака» часто фигурируют во многих шокирующих заявлениях, выдвинутых против ХАМАС и его действий 7 октября.

Известная как ведущая израильская неправительственная организация в этой области, «Зака» насчитывает 3 000 добровольцев и получает средства от израильского правительства. Однако с 2021 года она оказалась втянута в паутину скандалов, а ее руководителям были предъявлены обвинения в сексуальном насилии, изнасиловании и эксплуатации детей.

Эта же организация распространила сфабрикованную историю об обезглавливании младенцев бойцами ХАМАС. Йосси Ландау, глава оперативного отдела «Зака», утверждал, что видел тела обезглавленных младенцев, и это заявление было опровергнуто израильскими военными.

До сих пор Израиль воздерживается от предоставления каких-либо судебно-медицинских доказательств этих утверждений и отказывается сотрудничать с международными организациями, которые ранее проводили многочисленные расследования по этому вопросу.