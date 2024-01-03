ПОЛИТИКА
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Правозащитники: военные Израиля совершают мародерство в Газе
Правозащитная организация Euro-Med Human Rights Monitor призвала к тщательному международному расследованию обвинений в «систематической» краже имущества израильскими военными во время рейдов на дома палестинцев в Газе
Правозащитники: военные Израиля совершают мародерство в Газе
Израильские военные совершают акты мародерства в Газе / Photo: AA
3 января 2024 г.

Ссылаясь на отчеты и свидетельства, правозащитная группа заявила 29 декабря, что израильские солдаты участвовали в разграблении имущества, включая компьютеры, золото и наличные деньги, оценочная стоимость которых предположительно может достигать десятков миллионов долларов.

Утверждения Euro-Med Monitor подтверждаются предыдущими отчетами подразделения «сбора разведданных и технических трофеев» Управления военной разведки Израиля, в которых подробно описывается «захват» израильской армией сумм, превышающих примерно $ 1,4 млн.

Видеоролики, на которых израильские солдаты хвастают награбленным, стали вирусными, вызвав негативную реакцию в Интернете. В одном из них израильский военный демонстрирует серебряное ожерелье с надписью «Сделано в Газе» и выражает намерение подарить его своей девушке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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