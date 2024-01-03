Ссылаясь на отчеты и свидетельства, правозащитная группа заявила 29 декабря, что израильские солдаты участвовали в разграблении имущества, включая компьютеры, золото и наличные деньги, оценочная стоимость которых предположительно может достигать десятков миллионов долларов.

Утверждения Euro-Med Monitor подтверждаются предыдущими отчетами подразделения «сбора разведданных и технических трофеев» Управления военной разведки Израиля, в которых подробно описывается «захват» израильской армией сумм, превышающих примерно $ 1,4 млн.

Видеоролики, на которых израильские солдаты хвастают награбленным, стали вирусными, вызвав негативную реакцию в Интернете. В одном из них израильский военный демонстрирует серебряное ожерелье с надписью «Сделано в Газе» и выражает намерение подарить его своей девушке.