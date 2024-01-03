После захвата 27 октября их подвергали угрозам, избиениям, ударам током и многочасовому подвешиванию.

43-летний Джихад Ясин рассказал, что его содержали под стражей 11 дней в ужасных и жестоких условиях, пытая электрическим током. Он был прикован цепями, пока израильские войска завязывали ему глаза и увозили его и других палестинцев в неизвестные места.

По его словам, палестинцев держали связанными без еды в течение многих дней, а израильские солдаты распыляли на них неизвестные вещества, которые привлекали насекомых.

«Они оставляли нас голыми на улице в холоде», — сообщил он.

На последних видеозаписях, просочившихся в сеть, показаны десятки раздетых палестинцев, содержащихся под вооруженной охраной, а одно из лондонских новостных изданий сообщило, что один из его журналистов был среди задержанных.

Ясин рассказал, что из-за пыток, в том числе ударов током, задержанные не могли спать и были вынуждены сидеть на коленях до полуночи. По его словам, палестинцам давали еду с плесенью, а также заставляли глотать таблетки, вызывающие галлюцинации.

«Я до сих пор страдаю от головной боли и головокружения из-за побоев и таблеток. Нет новостей о моей семье в Газе, я беспокоюсь за их безопасность", — добавил Ясин.